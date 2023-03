Aberto concurso para construção do Caminho da Pedra no concelho da Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava autorizou hoje a abertura do procedimento concursal para a construção do Caminho da Pedra, na freguesia do Campanário.

Esta proposta, que foi hoje aprovada na Reunião de Câmara e mereceu o aval de todo o executivo, trata-se de uma obra estruturante para a população daquela localidade que tinha sido prometida pelo executivo de Ricardo Nascimento, bem como pelo Governo Regional.

Ricardo Nascimento relembra que esta obra sempre esteve nos planos do seu executivo e chegou a ser candidatada ao Proderam, mas foi rejeitada por falta de fundos.

Conseguimos colocar agora este compromisso no terreno ao abrigo de uma parceria com o Governo Regional, numa nova candidatura ao Proderam. Esta obra é uma mais valia para a população do Campanário, não só pelo acesso aos terrenos agrícolas, como também pelo acesso às habitações. Vai melhorar o dia-a-dia de quem ali vive, que terá mais facilidade em chegar a casa com os seus bens e vai facilitar o transporte dos produtos da agricultura

A obra terá um investimento de um milhão de euros, sendo 85% apoiado pelo Proderam e o restante financiado pela Autarquia.