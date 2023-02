Semana da Segurança, Defesa e Paz arrancou hoje na Ribeira Brava

Arrancou, hoje, na Ribeira Brava a III Edição da Semana da Segurança, Defesa e Paz, numa organização da Escola Padre Manuel Álvares, em parceria com a PSP, os Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a Câmara Municipal.

Na abertura do encontro, o presidente da autarquia, Ricardo Nascimento, frisou que as catástrofes são imprevisíveis. pelo que "é preciso saber actuar, através de comportamentos adequados".

“Recentemente houve um sismo na Turquia, há um ano, começou uma guerra na Europa, antes da pandemia vivemos um sismo na Madeira e todos se lembram do 20 de fevereiro de 2010 que fustigou a Ribeira Brava”, recordou, salientando que "é função e responsabilidade da escola preparar os alunos para saberem agir".

“Hoje estão cá a estudar, amanhã podem estar a fazer Erasmus numa zona de alto risco e têm de saber estar no mundo. Portanto, aprendam com os simulacros e os treinos de evacuação que são importantes para salvaguardar a vida humana”, referiu o autarca.

A nível dos incêndios, alertou para a importância de valorizarmos a terra. “Alguns incêndios são meros acidentes, mas muitos deles são provocados e têm grande intensidade porque deixamos as matas crescerem à espera que a câmara vá limpar, quase junto às habitações, e quando alguém se lembra de fazer um incêndio, gritam todos pela casa”, alertou, recordando que "um terreno limpo protege dos incêndios, das derrocadas e de chuvas fortes".

A sessão de abertura realizada, esta manhã, na escola da Ribeira Brava, contou ainda com a intervenção do presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Manuel António Filipe sensibilizou para a defesa da floresta, nosso grande património natural, e destacou o núcleo de dragoeiros existente na encosta da escola que “será o único núcleo que persiste ainda da altura dos descobrimentos, com cerca de 600 anos”.

Seguiu-se uma demonstração da equipa cinotécnica da PSP e uma exposição com viaturas e meios da PSP e dos Bombeiros.

A iniciativa prossegue amanhã.