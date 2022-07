Protecção Civil reforça vigilância nas serras devido a altas temperaturas previstas para o fim-de-semana

A vigilância nas serras da Madeira será reforçada com mais meios a integrar as equipas ECIR do Serviço Regional de Protecção Civil devido às altas temperaturas que estão previstas para este fim-de-semana.

Durante uma visita à equipa do Programa Operacional de Combate a Incêndios Rurais no concelho da Ribeira Brava, António Nunes referiu que para isso conta com o apoio da GNR, da PSP, da Polícia Florestal e das Forças Armadas que, inclusive, vão participar neste sistema de vigilância com os seus drones.

O presidente do serviço regional de proteção civil deixou várias recomendações devido às condições atmosféricas “preocupantes” que se avizinham, pedindo à população para “evitar a todo o custo qualquer acto que possa desencadear uma faísca ou ignição de incêndio”.

Alertou ainda para a não realização de queimadas autorizadas e principalmente não autorizadas e para, se possível, evitar churrascos.

Nesta visita, onde estiveram também presentes elementos da equipa de ECIR da Ribeira Brava (Ezequiela Abreu, Joaquim Pires e Jéssica Santos) informou que entre 15 de Junho e 6 de Julho foram registadas 68 ocorrências, 52 delas referentes a queimadas não autorizadas.

No entanto, faz um balanço “muito positivo” até à data, visto que não houve ainda nenhum caso complicado que não fosse possível resolver numa fase inicial. “Isto prender-se-á com certeza com o número de equipas que temos no terreno que neste momento são 13 equipas com 39 elementos e que estão a patrulhar todo o território da Madeira”, referiu.