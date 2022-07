Calor abrasador está a chegar

Foi uma noite tropical na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, onde a temperatura mínima não desceu dos 20,1º C.

Já na Bica da Cana 6,8º C foi a mínima mais baixa na rede de estações meteorológicas do IPMA na RAM durante a noite.

Praticamente à mesma cota (1.500 metros), no Chão do Areeiro, a temperatura mínima foi de 14,2º C.

Claros sinais de que o calor extremo previsto para os próximos dias, mais para o fim-de-semana, está a começar a fazer efeito, mas até poderá ser menos quente do que o previsto na segunda-feira.