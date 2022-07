Supremo Tribunal Federal do Brasil garante vigilância às eleições

O juiz e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Luiz Fux, disse hoje que o tribunal permanecerá vigilante e trabalhará em prol da realização de eleições saudáveis no país, marcadas para outubro.

"O Supremo Tribunal Federal permanecerá vigilante e sempre à altura da sua mais preciosa missão: a de guardar a Constituição Federal, com zelo pela segurança jurídica e com atenção ao sentimento constitucional da população brasileira, mantendo a sua vigilância suprema em prol da higidez da realização das eleições no nosso país", afirmou Fux, no encerramento dos trabalhos do tribunal no primeiro semestre do ano.

Luiz Fux, que deixará a presidência do STF em setembro, ou seja, antes das eleições em que os brasileiros escolherão o próximo Presidente, governadores de estado e parlamentares que atuarão nas casas legislativas federais e estaduais, também aproveitou para agradecer aos seus pares.

"Não poderia deixar de expressar meus profundos agradecimentos aos pares pelo apoio incondicional que me foi destinado nesta difícil, porém honrosa tarefa de conduzir os trabalhos do Supremo Tribunal Federal", afirmou o juiz.

"Sou extremamente grato pelo convívio harmonioso e por nos mantermos unidos em torno dos valores que importam, ou seja, a defesa democrática e a dignidade da instituição à qual todos nós pertencemos", concluiu.

A próxima presidente do STF brasileiro será a juíza Rosa Weber, que terá como primeiro desafio conduzir o sistema judiciário nas presidenciais num momento em o Presidente do país, Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas sondagens com cerca de 30% das intenções de voto, coloca reiteradamente em causa a confiança nas urnas eletrónicas e na justiça eleitoral.