Dois dos detidos em rede de ‘bloom’ ficam em prisão preventiva

Dois dos cinco indivíduos que foram detidos pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação ‘Fratria’, que resultou na apreensão de 10 quilos e 709 gramas de substâncias sintéticas (‘bloom’), 8 mil euros em dinheiro, armas brancas, telemóveis e uma viatura vão aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. Os outros três saíram em liberdade, dois deles com obrigação de apresentações na Esquadra da PSP e proibição de contactos e outro com obrigação de apresentação na Esquadra da PSP, proibição de contactos e suspensão de funções/actividade.

Os indivíduos, 4 homens e 1 mulher, todos madeirenses com idades compreendidas entre os 21 e os 60 anos, foram ontem ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, entre as 16h e as 00h45, e ficaram indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Tal como foi noticiado na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, esta operação resultou de uma investigação feita pela PJ, que estava em curso há mais de um ano, e que contou também com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.