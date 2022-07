Paul da Serra "terá o dobro da água"

O Paul da Serra "nada tem a ver com aquilo que era há 50 anos atrás", a visão é da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas que diz que o Governo Regional “está a trabalhar para um dia ter o Paul da Serra coberto por vegetação indígena. Quando isso acontecer a quantidade de água que vai infiltrar-se para o solo vamos ter o dobro da água a precipitar para o solo”, estima.

Susana Prada acompanhada pelo seu homólogo com a pasta da Protecção Civil visitou os trabalhos de beneficiação de uma área com cerca de 110ha, classificada de Perímetro Florestal do Paul da Serra e no qual está a Rede Natura 2000, o Parque Natural da Madeira e, parcialmente, o Monumento Natural do Glaciar de Planalto do Paul da Serra.

Trata-se de uma área gerida pelo Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), centrando-se a intervenção na zona entre os Estanquinhos e Bica da Cana, com o objectivo de retirar as plantas invasoras (carqueja e giesta), que facilitam a ignição, a progressão e a intensidade de incêndios florestais.

A governante considera que os esforços que estão a ser realizados aumenta a segurança das populações e protege a biodiversidade indígena, e permite a retirada das plantas invasores como acelera a regeneração da vegetação característica desta altitude.

Ora é esta vegetação, menos atreita à propagação de incêndios e que cumpra funções ecológicas, como a protecção do solo contra a erosão e a infiltração de água, que Susana Prada quis evidenciar deixando inúmeras vantagens ao colega que tem a pasta do combate aos incêndios.