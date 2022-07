Lei sobre violência doméstica deve incluir protecção aos animais

A Provedora do Animal, Laurentina Pedroso, disse que há vítimas de violência doméstica com dificuldades em sair dessa situação por não terem como deixar os animais de companhia a salvo e defendeu que seja criada legislação que inclua essa proteção.

Laurentina Pedroso aludiu à proposta da diretiva da Comissão Europeia para prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica, censurando que não contemple a segurança dos animais domésticos e considerou que, sem essa salvaguarda, o documento "está incompleto".

A antiga bastonária da Ordem dos Veterinários, de 60 anos, vai propor ao Governo que intervenha junto da Comissão Europeia para que a diretiva que visa uniformizar a atuação nos Estados-membros tenha em conta medidas que contemplem ajudas às mulheres, para que possam sair do contexto de violência sem o "receio de deixarem o seu animal para trás".

De acordo com a Provedora do Animal, figura sob a tutela do Ministério do Ambiente, de acordo com estudos internacionais, a maioria dos agressores com animais de companhia utiliza-os para ameaçar a vítima, para a controlar ou como retaliação, fazendo com que haja quem atrase a decisão de deixar o abusador e quem regresse depois de ter saído de casa, ao ver o animal de companhia usado "como vingança" e "como arma de arremesso" e coerção.

Segundo Laurentina Pedroso, em declarações à agência Lusa, "não se está a proteger as mulheres vítimas de violência doméstica que têm animais nesta situação" e reforçou que os agressores "usam os seus animais para exercer violência psicológica sobre as mulheres", que viram os seus animais também brutalizados.

"Vamos precisar de um reajuste das casas de abrigo, para que as mulheres possam levar os seus animais", preconizou a provedora, que advogou ainda a criação de uma rede de famílias de acolhimento temporário para animais nessa condição e o alargamento de ordens de restrição em relação às vítimas extensíveis aos seus animais, para que a proibição de o agressor chegar perto da mulher ou da criança também "proteja o animal".

Laurentina Pedroso frisou ser importante proteger a integridade física das vítimas, mas também a sua "saúde mental", referindo ser "violento" ver o animal de estimação ser maltratado.

Além das alterações na legislação, a provedora alertou para a necessidade do "trabalho em articulação" de quem está próximo dos assuntos da causa animal e das redes que operam no apoio à violência doméstica, para que essas "equipas multidisciplinares" troquem informação, "reportem de forma cruzada" e, por exemplo, "quando alguém vai avaliar uma situação de emergência de maus-tratos a animais, fazer uma ligação ao que se passa com aquela família", à componente humana.

A também professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona destacou que, "muitas vezes, os maus-tratos a animais são só a ponta do ´iceberg` numa família", e garantiu existir uma ligação consistente e comprovada em estudos internacionais entre abusos a animais e abusos perpetrados contra pessoas.

"Nós não estamos a fazer essa ligação entre os maus-tratos a animais e a violência entre pessoas. Precisamos fazer essa ligação, porque ela existe e as equipas têm de trabalhar em conjunto", argumentou Laurentina Pedroso.

Laurentina Pedroso mencionou um inquérito feito pelos serviços sociais do Reino Unido que indica que 95 % dos profissionais, quando avaliaram uma situação de abuso doméstico em lares onde existiam animais de companhia, esses animais também eram maltratados.

Para trazer o assunto "para a luz do debate", e para consciencializar a sociedade, realiza-se hoje, no Centro Cultural de Belém, a conferência "A ligação entre os maus-tratos a animais e a violência entre pessoas", com a presença "dos palestrantes mais cotados a nível mundial sobre o tema", sublinhou Laurentina Pedroso.