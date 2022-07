Aprendidos 292 mil euros dissimulados num veículo com destino à Madeira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, apreendeu um valor superior a 292 mil euros, em notas do BCE, que estavam dissimuladas num veículo de alta cilindrada, com destino à Madeira.

O inquérito teve início, no passado sábado, dia 2 de Julho, na sequência de sinalização do Comando Territorial dos Açores da GNR, de um veículo que se encontrava no porto comercial da cidade de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel, com destino à Ilha da Madeira". Polícia Judiciária

No cumprimento de mandados de busca emitidos por autoridade de polícia criminal da Polícia Judiciária, foram encontrados dezenas de molhos de notas, escondidos por dentro do forro das portas e na bagageira do veículo, que foi igualmente apreendido". Polícia Judiciária

As investigações ao alegado crime de branqueamento de capitais prosseguem, em estreita articulação entre os Departamentos de Investigação Criminal dos Açores e da Madeira, com vista ao esclarecimento dos factos, que deu origem ao dinheiro apreendido.