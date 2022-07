O Turismo na Madeira cresceu em 2021 mais do que no País, na Europa e no Mundo, segundo as médias globais para ambas as referências geográficas. De acordo com os dado da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), disponibilizados hoje no seu portal de internet, os dados definitivos confirmam o início da recuperação em plena pandemia, depois do evento disruptor que incidiu sobretudo em 2020.

"Para Portugal, o Instituto Nacional de Estatística (INE) estimou a chegada de 9,6 milhões de turistas não residentes, em 2021, correspondendo a um crescimento de 48,4% face ao ano anterior (-61,0% face a 2019)", refere a DREM. "Não estando disponível uma estimativa para a chegada de turistas à Região Autónoma da Madeira (RAM), a variável hóspedes entrados no alojamento turístico global (incluindo os estabelecimentos da hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação, alojamento local, time-sharing na modalidade de habitação periódica, colónias, parques de campismo e pousadas da juventude) poderá ser utilizada como variável de aproximação", explica.

Neste sentido, "conclui-se que, face a 2020, este indicador cresceu 84,5%, variação superior ao verificada a nível mundial e europeu", também superior à média nacional, que em 2021 registou 16 milhões de hóspedes e 42,6 milhões de dormidas, "traduzindo-se em aumentos 36,9% e 40,7%, respectivamente", diz o INE

Já na RAM, "o número de dormidas no alojamento turístico global, em 2021, foi de cerca de 5,1 milhões, traduzindo um crescimento de 81,2% face a 2020", acrescenta a DREM. "Os residentes no estrangeiro contribuíram com aproximadamente 3,8 milhões de dormidas (+74,5% que em 2020), representando 75,8% do total, enquanto os residentes em Portugal originaram 1,2 milhões de dormidas (+105,7%), ou seja, cerca de 24,2% do total", especifica.

Por outro lado, "considerando o alojamento turístico coletivo (incluindo os estabelecimentos da hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação e o alojamento local), a maior concentração de dormidas registou-se na hotelaria e no alojamento local, com 76,9% e 19,0% de dormidas, respetivamente", sendo que "o ano de 2021 começou com variações negativas, o que mostra valores aquém do período pré-pandémico, contudo a apresentar uma forte recuperação, com o mês de Agosto a registar o maior número de dormidas, correspondendo a um crescimento de 208,3% face a 2020. Todavia, Maio acabou por ser o mês que registou o maior crescimento neste ano (+4.164,0%), com os restantes meses a assinalarem variações que oscilavam entre os 154,1% (Outubro) e os 2.947,5% (Abril), quando comparado com os valores de 2020", recorda dados que não fogem dos que já tinham sido apurados nas divulgações preliminares e provisórias.

"As dormidas dos meses de Verão - Julho, Agosto e Setembro – representaram, no ano em análise, 45,3% do total, 20,5 pontos percentuais (p.p.) acima da percentagem de 2020 (24,8%)", refere, o que atesta o peso que este período continua a ter no turismo da Madeira, acentuado em 2021 e que pode muito bem continuar em 2022, embora não com tanta preponderância.

Grosso modo, 2021, saldou-se por estes resultados na imagem.