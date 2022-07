Temperatura sobe 16,5ºC em seis horas na Bica da Cana

Em menos de seis horas, entre a madrugada e a manhã de hoje, a temperatura do ar na Bica da Cana registou uma variação térmica de 16,5ºC. Passou dos 9,7ºC, o extremo da temperatura mínima de toda a rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira, hoje registado (03h00), para os 26,2ºC, temperatura sentida perto das 10 horas (09h50). Valor que é, para já, o mais alto hoje registado em toda a Região.

O DIÁRIO já havia avançado na edição desta terça-feira, em primeira mão, a previsão de aumento significativo da temperatura do ar na Madeira com o aproximar do final da semana, onde as temperaturas extremas poderão ultrapassar os 30ºC.