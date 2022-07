PJ deteve cinco pessoas e apreendeu mais de 10 quilos de drogas sintéticas na Madeira

A operação 'Fratria', que desmantelou uma rede de tráfico de drogas sintéticas que operava para a Madeira, resultou na detenção de cinco pessoas, entre homens e mulheres, e na apreensão de 10 quilos e 709 gramas de substâncias sintéticas, conhecidas como Alpha PHP e ainda de 8 mil euros em dinheiro, para além de armas brancas, telemóveis e uma viatura, informou o coordenador de investigação criminal da PJ do Funchal, Ricardo Tecedeiro.

A 'operação Fratria' resulta de uma investigação que estava em marcha há mais de um ano. Teve a colaboração da PSP nas 9 buscas que foram efectuadas desde então.

"Isto é uma investigação que tem mais de um ano, que se iniciou em Maio do ano passado e no decurso desta operação nós já apreendemos em vários momentos, 10 quilos e 700 gramas de uma substância denominada Alpha PHP, que é uma susbtância sintética muito poderosa, que provoca danos graves aos seus consumidores e que obviamente é uma situação que nos preocupa a todos" Ricardo Tecedeiro, em conferência de imprensa

A PJ está convencida que com esta apreensão e com a detenção dos cinco suspeitos, foi possível "neutralizar um pólo importante de distribuição deste tipo de droga aqui no Funchal", confirma o coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ.

Ricardo Tecedeiro explicou que há cerca de um ano que esta droga sintética consta na lista de drogas proibidas em Portugal, logo, antes disso a posse não era considerada crime e dava azo apenas a multa (processo de contra-ordenação) sem que resultassem consequências penais para os traficantes.

O coordenador de investigação criminal da PJ do Funchal diz que não há "nenhuma indicação que a droga seja produzida na ilha". A experiência dita que as drogas sintéticas vêm de países da Europa de Leste e chegam à Região pelos correios. "Normalmente a introdução dá-se através de via postal neste tipo de transações", explica Ricardo Tecedeiro, o que comporta "grande dificuldade às autoridades em termos de detecção".

Segundo a PJ, esta rede de traficantes estava vocaccionada para o tráfico de drogas sintéticas, apesar de haver uma pequena quantidade de heroína que também foi apreendida.

O Alpha PHP é uma substância sintética bastante procurada pelos consumidores por ser mais barata do que a heroína, apesar dos efeitos devastadores que provoca.

Tecedeiro acredita mesmo este tipo de substâncias sintéticas, bastante devastadoras, sejam das drogas mais consumidas na Região, apesar de haver outras, do grupo dos estupefacientes mais convencionais, como o haxixe, que também tem muitos consumidores na Madeira.

"Este é um tipo de droga que tem vindo a causar comportamentos de alguma violência aos consumidores e que poderá pôr em causa a segurança de pessoas e bens, daí estarmos convencidos que esta operação é importante" Ricardo Tecedeiro

Sendo certo que o problema não fica resolvido, esta operação representa um duro golpe na rede de traficantes. O coordenador da PJ está convicto que este grupo criminoso "tinha grande preponderância neste tipo de tráfico".

Os cinco detidos, "relativamente jovens", serão entretanto ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção a que ficarão sujeitos enquanto aguardam julgamento.