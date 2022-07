Baratas, a praga mais popular do verão

Esta praga traz consigo riscos significativos para a saúde humana e para as indústrias, uma vez que são associadas à transmissão de doenças, possuindo germes que são transferidos para os nossos alimentos e para outras superfícies comuns.

4 Factos sobre as baratas:

As baratas são grandes inimigas do ambiente urbano e transmissores de doenças causadas por patogénicos e alérgenos;

As baratas, quando em condições propensas para a sua proliferação, multiplicam-se a uma velocidade incrível;

Vivem em locais de saneamento, mas deslocam-se às edificações para respetiva alimentação, procurando abrigo e calor;

Enquanto se movimentam no interior das habitações, vão deixando para trás bactérias, parasitas, entre outros.

As dicas mais importantes para acabar com as baratas dentro da sua habitação, são:

Vedar entradas em janelas, portas e fendas – bloquear os acessos; Utilizar proteções para os ralos; Despejar o lixo diariamente ou mantê-lo fechado em recipientes adequados; Evitar deixar restos de comida nas pias ou em locais acessíveis – remover os atrativos; Reduzir a humidade, com uma ventilação natural constante; Usar proteções nas janelas.

A maioria das espécies de baratas é omnívora, como por exemplo, as espécies existentes em ambientes urbanos. As baratas urbanas são capazes de viver três dias sem água e dois meses sem comida. Mas várias baratas conseguem sobreviver cerca de um mês sem comida e sem água e aproximadamente dois meses só com a água.

Alimentam-se de tudo, por isso tenha atenção à loiça com restos de comida deixada na pia de um dia para o outro, a escovas de dentes mal lavadas depois de usadas, a restos de comida em máquinas e equipamentos na indústria alimentar, a alimentos caídos em zonas de difícil higienização ou matérias-primas mal protegidas.

É importante ter em atenção a segurança dos métodos utilizados no combate a estas pragas, uma vez que as baratas são muito persistentes e muitas vezes difíceis de controlar. Torna-se então necessário encontrar soluções mais duradoras, mas que não coloquem em causa a saúde pública e ambiental, integrando-se nestes aspetos a segurança alimentar.

