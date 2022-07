"Ou havia alteração no nome da 'Festa da Lapa' ou não haveria festa"

O presidente da Casa do Povo do Paul do Mar justificou ao DIÁRIO a alteração do nome da 'Festa da Lapa' para 'Festival de Gastronomia e Poesia', que se realiza a 15, 16 e 17 de Julho, pelo facto de o evento ter sido candidatado aos fundos comunitários, no caso o PRODERAM, que apenas financia projectos de âmbito agrícola. Paulo Garcês diz mesmo que ou haveria essa mudança de nome ou sem dinheiro não haveria mesmo festa.

Com o formato tal como sempre foi nas anteriores 15 edições, com barracas de comes e bebes, bem como animação musical com artistas convidados, tendo como foco principal o popular marisco, a lapa, que atrai muita gente àquela freguesia da Calheta, a alteração da designação, comunicada esta noite na página de Facebook da Casa do Povo, não agradou e tem gerado muitos comentários negativos.

Paulo Garcês apela mesmo às pessoas para se mentalizarem que, apesar de também preferir a designação tradicional e que ligava as lapas ao Paul do Mar, terra de pescadores, "se não fosse esta alteração não haveria dinheiro para a festa". Garante ainda que todas as entidades com responsabilidade estão a par da mudança, inclusive a Secretaria Regional do Mar e Pescas".

Refira-se que o PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira visa apoiar, através de fundos comunitários, a agricultura madeirense, pelo que a gastronomia na nova designação implicará a utilização de bens produzidos na terra.

Após dois anos (2020 e 2021) de interregno por causa das restrições no combate à pandemia de covid-19, a 'Festa da Lapa', agora 'Festival de Gastronomia e Poesia', irá decorrer sobretudo na zona do cais, com as barracas, mas também com um cartaz de músicos para animar os residentes e visitantes.