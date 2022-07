Pico do Areeiro regista 19ºC ao nascer do dia

A previsão de tempo quente e seco promete e os primeiros sinais são dados às primeiras horas, com a estação meteorológica do IPMA instalada no Pico do Areeiro a registar 19º C ao nascer do dia desta quinta-feira, 7 de Julho.

Para contraste, foi registada temperatura de 9,7º C na Bica da Cana, uma diferença muito significativa.

Embora seja de ressalvar que este registo tenha sido durante a madrugada (é o extremo da temperatura mínima).

Mas, para não variar, voltou a ser tropical a noite, agora no Funchal/Lido (20,1ºC).