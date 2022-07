Incêndio em casa desabitada na zona da Rochinha

Bombeiros das duas corporações do Funchal estão neste momento mobilizados no combate a um incêndio entre a Rua Nova da Alegria e a Rua do Coronel Cunha, na zona da Rochinha, que deflagrou numa casa desabitada.

O incêndio ocorreu em frente a um infantário.

São 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com três viaturas, mais três viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Entre as viaturas foram mobilizadas ambulâncias.

O fumo vê-se intenso e por toda a cidade.