‘Operação Fratria’ faz apreensão de drogas sintéticas no Funchal

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, informa que com a colaboração da PSP do Funchal, desenvolveu uma operação policial que consistiu na "detecção e desmantelamento de um grupo criminoso que se dedicava, de forma bastante activa e regular, à distribuição de consideráveis quantidades de drogas sintéticas".

Pelas 12h00 de hoje, serão prestados esclarecimentos adicionais sobre esta operação, nas instalações do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.