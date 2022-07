Carro furtado junto ao infantário dos Louros no Funchal

Um automóvel de marca ‘Fiat Punto’, cinza escuro, de 2012, com a matrícula 48-MZ-82, foi furtado esta madrugada, perto do infantário nos Louros, em Santa Maria Maior, no Funchal.

A proprietária disse ao DIÁRIO que o veículo foi estacionado nesse local na noite de segunda-feira e só se apercebeu do seu desaparecimento esta manhã, pelas 9 horas, quando encontrou outra viatura estacionada no mesmo lugar.

A lesada já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação que ajude a localizar o carro para entrar em contacto com as autoridades.