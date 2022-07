Aumentam as queixas ao Provedor de Justiça

As reclamações sobre os serviços públicos subiram 5,3% no ano passado, com o Instituto de Segurança Social da Madeira a assumir mais de um terço do total. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 5 de Julho.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para o "calor tórrido" que está a caminho da Madeira. A deslocação de massa de ar quente e seca atinge o arquipélago a partir do final da semana.

'No Rasto De' desta terça-feira Arlindo Gomes, empresário e ex-presidente da autarquia de Câmara de Lobos, garante que não trocaria a sua vida por qualquer cargo político. “Deixei a política no momento certo”, afirma em declarações ao nosso matutino.

"Maus tratos a mulher e ao filho dá seis anos de cadeia" é o assunto em destaque nos 'Casos do Dia'.

Saiba também qual o motivo que leva os paroquianos a exigir a saída do padre dos Prazeres.

