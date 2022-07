Esta manhã começaram a ser colocados os primeiros rolos de relvado no estádio do Marítimo, na presença do presidente Rui Fontes.

O timoneiro verde-rubro mostrou-se satisfeito com o andamento das obras, cujo prazo está a ser cumprido pelo adjudicatário da renovação do relvado do estádio do Marítimo.

Prevê-se que o novo relvado esteja completamente colocado no final da primeira quinzena deste mês de Julho. A estreia vai acontecer no final do mês, no jogo frente ao Las Palmas, na apresentação da equipa aos adeptos verde-rubros.