O sol deve brilhar esta quinta-feira na Madeira

Esta quinta-feira, são esperadas poucas nuvens na Madeira, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo até ao início da tarde.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o dia de hoje apontam para vento fraco a moderado, variando entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste, rodando para leste nas terras altas a partir do final da tarde.

As temperaturas deverão oscilar entre os 10ºC de mínima, tanto na Madeira, como no Porto Santo, e os 24ºC ou 25ºC, respectivamente.

No Funchal, conte igualmente com céu pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

O estado do mar, na costa Norte, deve apresentar-se com ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura média da água do mar deverá rondar oscilar entre os 20/22ºC.