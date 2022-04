Pedro Ramos destaca humanização no Serviço Regional de Saúde

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Saúde, assinalado anualmente a 7 de Abril, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira promoveu, ao final da tarde desta quinta-feiora, uma conferência dedicada à humanização. O encontro, sob o tema ‘A nossa Saúde’, foi aberto a todos os interessados, e contou com a participação especial do Capelão do Hospital dos Marmeleiros, Padre Fernando Soares, e do professor José Fonseca Pires.

O Padre Fernando Soares abordou o tema ‘Humanizar é colocar-se no lugar do outro’, ao passo que José Fonseca Pires – responsável da área de Comportamento Humano na Organização e director do Programa de Alta Direcção da Instituições de Saúde (PADIS) da AESE Business School, e um dos autores do livro ‘Sonhando com um Hospital Optimista’ – falou sobre a ‘Humanização na Saúde’.

Ainda antes destas duas intervenções foi apresentada a Comissão de Humanização do SESARAM, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Já a sessão de encerramento esteve a cargo do secretário Regional de Saúde e Protecção Civil. Pedro Ramos destacou que é para o ano, em Setembro de 2023, que o Hospital Dr. Nélio Mendonça celebra 50 anos, pelo que pode resumir “50 anos de humanização na Região, porque quando falamos em organizações falamos em pessoas, e esta organização é um conjunto de pessoas que cuida de pessoas.”

Defende que a humanização do serviço de saúde da Região “rivaliza com a competência e com a diferenciação, e se estamos a atingir o expoente máximo na diferenciação, naturalmente a humanização estará ao mesmo nível.”

A humanização é para os nossos utentes, mas nunca podemos ser uma organização com uma taxa elevada de humanização se esta não existir entre nós, se não houver o respeito pelo outro, se não se souber que trabalhar em equipa é mais importante do que trabalhar sozinho. Nós trabalhamos em equipa, de uma forma multidisciplinar. É isso que o Serviço Regional de Saúde tem dado como exemplo e tem transmitido à população. Pedro Ramos, secretário Regional de Saúde e Protecção Civil



O governante destacou que: “Nos últimos anos conseguimos inverter o paradigma da saúde na Madeira. Conseguimos contratualizar mais, respeitámos mais os profissionais e as suas carreiras. Conseguimos, por isso, produzir mais e recuperar mais rapidamente. Reorganizarmo-nos para que as nossas respostas continuem a ser as mais humanas, que se traduzem em melhores cuidados, melhores tratamentos.”

Ainda assim, promete que o Serviço Regional de Saúde vai continuar a trabalhar, continuar a evoluir. “A nova instituição vai aparecer em 2027 e estamos a preparar-nos em termos de formação, de diferenciação, de humanização”, reitera.