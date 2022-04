PAN Madeira acusa executivo da CMF e GR de "falta de ética"

Em nota enviada à comunicação social, a Comissão Política Regional do PAN Madeira diz-se solidária com o ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, perante o estudo técnico apresentado pelo actual executivo da autarquia, liderado por Pedro Calado, que aponta valores não contabilizados nas contas do município entre 2013 e 2021.

O partido descreve o estudo como "mais uma campanha publicitária negativa engendrada pela Câmara Municipal do Funchal, com a cumplicidade de diferentes meios de comunicação sociais madeirenses, especialmente os ligados aos poderes económicos de sempre".

A falta de ética do governo Regional, onde o Dr. Pedro Calado era vice-presidente, foi transposta às claras para a prática corrente da CMF e dos seus anúncios à medida sobre uma vereação que até agora apenas deu provas de despedimentos/perseguições, de tomar como suas boas práticas da governação camarária anterior, e claramente de tornar a CMF uma entidade de jobs para os muitos boys que pululam por interesses próprios e de regime entre PSD-M e o quase (ex) CDS-M. PAN

O PAN Madeira diz-se ainda surpreso por Paulo Cafofo, ex-presidente da autarquia funchalense nada ter dito sobre o assunto: "Surpreende-nos também, que o PS-M da Madeira e o Dr. Paulo Cafofo, actual Sec. Estado das Comunidades, presidente da CMF em 6 dos 8 anos em que a oposição a geriu e iniciador do diferendo com a ARM, nada tenha a dizer sobre este ataque vil e torpe a quem apenas durante 2 anos e neste caso (MSG) seguiu a política iniciada pelo Dr. Paulo Cafofo".

O partido acusa o antigo Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado de dar ordem "para executar o município do Funchal dos valores em litígio e que agora enquanto presidente da Câmara assume per si que o município vai perder em Tribunal o contencioso com a ARM e assume neste orçamento o pagamento pelos contribuintes do Funchal, destas verbas (30 Milhões de euros) ao Governo Regional (apesar dos muitos pareceres jurídicos que a CMF tem que dizem o contrário)".

O PAN Madeira regista que "comparar um diferendo público entre a CMF e a Água e Resíduos da Madeira dirimido em tribunal e a dívida oculta pelo Governo Regional de mais de 6000 Milhões de Euros, é de todo desproporcionado e denota uma grande falta de ética". O partido defende que deve ser levado a tribunal quem criou e fez crescer a dívida pública regional.