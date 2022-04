TAP disponibiliza bilhetes a 25 euros de e para a Madeira

A TAP passa a disponibilizar voos de e para o Funchal a partir de 25 euros, um preço que já inclui todas as taxas e o transporte gratuito de uma bagagem de mão.

Em comunicado, a transportadora aérea portuguesa refere que "o preço de 25 euros por percurso é válido para voos directos com partida de Lisboa e do Porto para o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, na Madeira, e nos voos que partem do Funchal com destino ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto".

Mas as 'ofertas' não se ficam pelas tarifas mais baixas. Também em classe Executiva a TAP apresenta uma nova tarifa muito competitiva, com preços a partir de 319 euros em voos de ida-e-volta entre Lisboa ou Porto e o Funchal.

Estas novas tarifas não são uma promoção, "trata-se de uma nova base tarifária que será disponibilizada sem prazo de aplicação pré-determinado", refere a companhia.

Com a recentemente lançada Ponte Aérea Funchal-Lisboa, um novo produto que garante aos clientes TAP uma maior frequência de voos, uma grande flexibilidade na alteração das reservas no próprio dia e maior conforto, "destacando-se neste aspecto o acesso dos passageiros da Ponte Aérea à fast track no aeroporto de Lisboa - um canal exclusivo para acesso ao controlo de segurança, mais rápido e cómodo - bem como a possibilidade de realizar o check-in até 45 minutos antes da partida do seu voo".

Conforme o DIÁRIO tem vindo a noticiar, desde 28 de Março que a TAP aumentou a frequência de voos entre o Funchal e Lisboa, que passaram de cinco para sete voos diários em cada sentido. Entre o Funchal e o Porto, a TAP oferece dois voos directos diários em cada sentido.

"Com esta oferta alargada de voos, a TAP corresponde às necessidades de transporte aéreo dos madeirenses e permite ligações optimizadas no hub de Lisboa a voos de e para outros destinos da rede TAP, potenciando também, desta forma, o aumento da procura turística para a Madeira", refere ainda a companhia.