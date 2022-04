Chuva regressa domingo ao Funchal

A chuva na cidade do Funchal e provavelmente em toda a Região deverá estar de regresso este domingo, dia 10 de Abril. A confirmar-se a “aproximação e passagem de uma superfície frontal fria”, este será o terceiro domingo consecutivo de chuva no Funchal, e o quinto com precipitação em quase toda a ilha da Madeira e em Porto Santo.

“Prevê-se, em geral, períodos de céu muito nublado e a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em especial no dia 10 de Abril (domingo)”, diz Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. Com a temperatura do ar estimada a oscilar entre os 16 ºC de mínima e os 21 ºC de máxima, tudo se conjuga para um domingo de céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde, e períodos de chuva passando a aguaceiros.

Além de molhado o domingo também voltará a ser um dia algo ventoso, com “vento do quadrante norte, moderado a forte (30 a 55 km/h), e com rajadas de 60 km/h nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira e até 90 km/h nas terras altas”, sugere a previsão meteorológica.

Para já e até sábado o estado do tempo no arquipélago da Madeira mantém-se sob a influência do Anticiclone dos Açores.