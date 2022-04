Positividade da covid-19 na Madeira aumentou 3% em Março

Os dados preliminares da Vigilância Sentinela da covid-19 feita na Região permitem aferir um aumento de 3% na taxa de positividade entre os cidadão assintomáticos que foram testados aleatoriamente, passando de 1,34% em Fevereiro para 4,4% no mês passado.

No caso dos sintomáticos, conforme adiantou Pedro Ramos, a Madeira passou de uma taxa de 4,1% para 4,6% em Março.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil apontou a diminuição dos internamentos e deu conta que os três doentes internados nos cuidados intensivos não têm complicações decorrentes da covid-19, mas sim de outras patologias de base.

Face aos números da covid-19 do mês passado, com base nos dados que as autoridades de saúde regionais já possuem, Pedro Ramos diz que a situação exige "continuarmos com a mesma prudência, continuarmos com o mesmo comportamento que temos tido".

Face a estes números, o governante coloca de parte, para já, o fim das medidas em vigor, nomeadamente o uso da máscara em espaços interiores.

O secretário voltou a lembrar a mais-valia da cobertura vacinas da Região, situação que garante algum conforto e não obriga a um passo atrás das restrições.

Sobre a gripe, Pedro Ramos reconheceu um ligeiro aumento nas últimas semanas, com alguns internamentos, mas sem qualquer morte associada. Esta situação já era esperada pelas autoridades de saúde, lembrando o governante o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em espaços exteriores.