Conferências marcam comemorações do Dia Mundial da Saúde

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, este ano sob o mote 'Nosso Planeta, Nossa Saúde', a Direcção Regional da Saúde e o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) promovem, amanhã, duas conferências.

A iniciativa da Direcção Regional da Saúde acontece pelas 12 horas, no auditório do Centro de Estudos e História do Atlântico - Alberto Vieira, no Funchal. Na ocasião, a investigadora, professora e directora do UCL/IRDR - Center for Digital Public Health in Emergencies, Patty Kostkova, proferirá a conferência 'Digital Public Health for Global Emergencies'. Este é uma iniciativa aberta a todos os profissionais com interesse nesta matéria.

Paralelamente, dirigido a um grupo mais restrito, nomeadamente técnicos da área da saúde ambiental da Direcção Regional de Saúde, decorrerá um workshop no âmbito do projecto que está a ser desenvolvido em parceria com o Institute for Risk & Disaster Reduction, Centre for Digital Public Health in Emergencies - University College London.

Integrado, também, nestas comemorações, o SESARAM promove pelas 18 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, igualmente no Funchal, uma conferência dedicada à humanização em Saúde, sob o tema 'A nossa Saúde'. Esta é uma iniciativa aberta a todos os interessados, merecendo destaque a participação do Capelão do Hospital dos Marmeleiros, Padre Fernando Soares, e do professor José Fonseca Pires.

O Padre Fernando Soares irá proferir a comunicação com o título 'Humanizar é colocar-se no lugar do outro?'. Já a temática 'Humanização na Saúde' será abordada pelo professor, responsável da área de Comportamento Humano na Organização e director do Programa de Alta Direcção de Instituições de Saúde (PADIS) da AESE Business School e um dos autores do livro 'Sonhando com um Hospital Otimista', José Fonseca Pires.

Na ocasião, será apresentada a nova Comissão de Humanização do SESARAM.