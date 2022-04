Venezuelano pede ajuda para ser operado na Madeira

Freddy Hernández não tem dinheiro para pagar os tratamentos “urgentes” de que necessita para tratar o estômago e o fígado, órgãos que garante estarem “comprometidos” e precisam de ser tratados intervencionados rapidamente.

A dificultar todo o processo existem “duas hérnias” que têm de ser retiradas: uma está a expelir “muito líquido e a afectar o fígado” e a outra “está a pressionar as paredes do estômago”. Acresce ainda um pequeno derrame pleural - no espaço entre os pulmões e a parede torácica.

O drama deste venezuelano de 65 anos é descrito numa campanha de ‘crowdfunding’ lançada pelo próprio na plataforma ‘GoFundMe’ e que tem merecido a grande generosidade de amigos, familiares e outros que já se mostraram sensibilizados com o quadro clínico que implica uma despesa na ordem dos 12 mil euros, apenas para a operação.

No espaço de seis dias desde o lançamento da campanha, Freddy Hernández já recebeu cerca de 60 doações e foram arrecadados à volta de 3.000 euros.

Este sul-americano vive na Região há três anos e a ligação à ilha nasce graças à mulher, que é madeirense. Apesar de “ter tido uma cobertura muito boa” do SESARAM, Freddy Hernández refere que “o serviço hospitalar da Madeira está colapsado” e que “não importa” o quão fragilizado esteja, porque se encontra “numa lista de milhares sem atenção”.