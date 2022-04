José Manuel Rodrigues diz que salários baixos e desiguais são "inaceitáveis"

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe esta quinta-feira, 7 de Abril, o XVI Encontro da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. José Manuel Rodrigues presidiu à abertura.

Na ocasião, o presidente do parlamento madeirense realçou a necessidade de melhorar e cumprir os Direitos Laborais e Sociais, tendo em conta "os tempos conturbados que vivemos", as mudanças e transformações do mundo e, consequentemente, das sociedades.

No caso da Madeira, temos conseguido uma paz social, absolutamente essencial ao crescimento económico e ao desenvolvimento que alcançámos nos últimos 50 anos, após a implantação da Democracia em Portugal e da conquista da Autonomia pelas ilhas portuguesas. O diálogo e a concertação têm sido a chave desta paz social, que pode e deve ser mantida e fomentada com mais justiça social. José Manuel Rodrigues

José Manuel Rodrigues considera "inaceitável que uma em cada três pessoas que trabalham na Madeira e no resto do país seja pobre, uma vez que o vencimento que recebem não é suficiente para pagar as suas despesas mensais", descrevendo que a situação é o resultado de salários baixos e empregos precários. O presidente do parlamento madeirense refere que "outra situação injusta e também inaceitável" é a diferença salarial entre homens e mulheres, que constitui "uma das piores discriminações dos países da União Europeia".

De forma a manter a paz social e impulsionar a justiça social, José Manuel Rodrigues alerta para a necessidade de aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, assim como dos trabalhadores, apelando à luta "até se atingir uma igualdade, também nos salários".

O XVI Encontro da Associação Luso – Brasileira de Juristas do Trabalho (JUTRA) é organizado pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados e pela JUTRA. Esta edição decorre até amanhã e está subordinado à temática 'Direitos Sociais e Laborais em Mar Revolto'.