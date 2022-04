Confiança acusa Calado de esterilizar valores democráticos e condicionar a liberdade de expressão

O programa para as comemorações do 25 de Abril na cidade do Funchal, proposto pela coligação Confiança foi hoje chumbada em reunião de câmara com os votos contra da maioria PSD/CDS.

A vereadora Cláudia Dias Ferreira da coligação Confiança refere que “numa altura em que, a nível global, europeu e também local, os valores da democracia não devem ser assumidos como garantidos, e com tantas pessoas a lutar para evitar retrocessos nas liberdades individuais e colectivas, é fundamental valorizar e preservar o legado que recebemos”, acrescentando que “o chumbo desta proposta representa uma tentativa de esterilização dos valores democráticos, substituindo-os por um condicionamento à liberdade de expressão”.

Em nota emitida, a Confiança reitera que não abandona o Funchal e "repudia a utilização da Câmara Municipal como “paragem de autocarro” para objectivos políticos pessoais".

A coligação Confiança visitou as obras já concluídas na estrada Monumental, um investimento lançado em 2020, superior a 1 milhão de euros e financiando por fundos comunitários, que contempla uma ecovia e várias intervenções a nível de passeios e faixas pedonais. "Lamentavelmente, o actual executivo já lançou um concurso por 150 mil euros para destruir parcialmente o que hoje irá inaugurar, numa demonstração de má aplicação de dinheiros públicos", acusa a Confiança.