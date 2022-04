Reacendimento leva bombeiros ao armazém do Pingo Doce

Um reacendimento no armazém do Pingo Doce, em São Martinho, mobilizou na madrugada desta quinta-feira, 7 de Abril, a corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

As chamas foram detectadas pelas 3h36, tendo os bombeiros sido alertados. Para o local deslocaram-se 10 bombeiros em três viaturas, uma pesada e duas ligeiras. Em menos de uma hora o incêndio deu-se por extinto, eram 4h24 da madrugada.

O incêndio de grandes proporções deflagrou pelas 20 horas do passado sábado no armazém do Pingo Doce e deixou mais de metade do prédio carbonizado, sem causar feridos. Após quatro horas de combate às chamas, os bombeiros deram o incêndio como circunscrito, tendo um equipa permanecido no local, em prevenção, por mais de dois dias.

Grande incêndio no armazém do Pingo Doce em São Martinho Um incêndio de grandes proporções decorre, neste momento, no armazém do Pingo Doce, em São Martinho. As chamas começaram a ser combatidas por três corporações - Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros de Câmara de Lobos. Posteriormente os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados para reforçar meios. Mais de 30 bombeiros e mais de 10 viaturas estão empenhados no combate ao fogo.