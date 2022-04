“Vamos desfazer uma asneira que foi feita pelo anterior executivo”

Pedro Calado lamenta que seja obrigado a gastar 150 mil euros para desfazer a tontice da obra da ciclovia na ponte do Ribeiro Seco. Foi em jeito de resposta a Miguel Silva Gouveia, mas sem mencionar o nome do seu antecessor e actual líder da oposição camarária, que o presidente da Câmara contra-atacou durante a visita ‘inaugural’ realizada esta tarde à conclusão da ciclovia na zona do Fórum Madeira.

Depois de anunciar que já está em curso o novo procedimento para “desmanchar” o controverso troço da ciclovia na zona do Ribeiro Seco, Pedro Calado disse: “Ainda hoje ouvi alguém do executivo camarário passado dizer que lamentava que a Câmara fosse agora gastar dinheiro e investir 150 mil euros para resolver o problema da ciclovia. Aquilo que eu lamento foi o dinheiro que eles gastaram para fazer as asneiradas que fizeram, porque devia ter sido muito melhor previsto o tipo de execução que está aqui a ser feito, não sacrificando tanto os automobilistas nem a população que circula deste lado e sobretudo tendo em consideração o alargamento e o crescimento que nós temos que ter da cidade. Aquilo que nós hoje vamos investir em 150 mil euros para desfazer a asneirada que foi feita na ponte do Ribeiro Seco esse dinheiro podia ter sido gasto noutro sítio se não tivessem cometido as tontices nem tivessem feito as barbaridades que fizeram”.

Confiante que “a população vai compreender” esta obra suplementar, concluiu que a mesma não é mais do que “desfazer uma asneira que foi feita pelo anterior executivo”.