Ida de Albuquerque à ‘Bitcoin 2022’ em Miami custa 27 mil euros

A viagem do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do seu chefe de Gabinete, Medeiros Gaspar, a Miami, nos Estados Unidos da América, vai custar praticamente 27 mil euros, aos quais acresce o IVA.

O contrato tem como objecto a ‘Viagem a Miami de 4 a 10 Abril 2022, por ocasião ‘Bitcoin 2022’ a decorrer no Miami Beach convention center’.

No último fim-de-semana, na Festa do Limão, Miguel Albuquerque anunciou que, nesta semana, se deslocaria aos Estados Unidos, na companhia de um membro da SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira – para contactar com “empresas tecnológicas”, que, segundo o presidente do Governo, manifestaram interesse em se instalar no Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é gerido pela SDM.

A ‘Bitcoin 2022’ decorre entre os dias 6 e 9 de Abril, de amanhã até sábado.