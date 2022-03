Novos modelos na área da saúde podem arrancar no Serviço Regional de Saúde

Decorre hoje, no Colégio dos Jesuítas, o segundo e último dia da III Cimeira das Regiões de Saúde.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, destacou os novos modelos existentes na área da saúde, nomeadamente, o "serviço de cirurgia geral no Hospital de São João, o serviço de urologia no Hospital no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o serviço de cirurgia cardiotorácica do Professor Manuel Antunes".

Estes modelos não só possibilitam a melhoria do funcionamento, mas também "um aumento da produtividade destes mesmos serviços" e "em termos de actividade existencial dos profissionais de saúde que se sentem mais motivados e também têm as condições ideais para poderem produzir cada vez mais", acrescentou o secretário da Saúde.

As experiências "positivas" no Serviço Nacional de Saúde podem ser adoptadas pelo Serviço Regional de Saúde afirmou Pedro Ramos: "Nós vamos ver se também arrancamos aqui no Serviço Regional de Saúde. Faz parte do programa do Governo e estamos já a trabalhar neste sentido".

A destacar neste último dia Pedro Ramos fala sobre a conferência de Lord Nigel Crisp do National Health System do Reino Unido que deve ser seguida "com muita atenção".