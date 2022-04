PSP detém homem no Porto Santo com cocaína e dinheiro

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança informou hoje que foi detido no Porto Santo um indivíduo, por posse de droga.

"O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança comunica que hoje, dia 5 de Abril de 2022, a PSP, através da Esquadra do Porto Santo deteve, em flagrante delito, na via pública, um indivíduo, do sexo masculino, com 22 anos, na posse de 15.45 gramas (185 doses individuais) de um produto que reagiu positivamente para cocaína.

Foi também apreendido um telemóvel Iphone modelo 12, cento e oitenta euros em notas do BCE e um motociclo, adianta ainda o comunicado enviado à comunicação social.

De referir que o detido será presente a primeiro interrogatório judicial amanhã, dia 06 de Abril de 2022.

"Com a realização de mais uma detenção desta natureza na Ilha do Porto Santo, que é já a sexta por este crime durante este ano, a Polícia de Segurança Pública acredita ter afectado de forma significativa os canais de distribuição de produto estupefaciente na Ilha do Porto Santo", acrescenta ainda a nota.