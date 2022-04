Digitalização permitirá uma melhor Saúde, acredita Pedro Ramos

Para o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, a digitalização da Saúde vai permitir prestar melhores cuidados de saúde aos cidadãos.

Segundo Pedro Ramos, que falava no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, que hoje se assinala, estas novas ferramentas vão permitir "mais rapidez, mais eficácia e mais eficiência", permitindo que os profissionais de saúde "tenham mais tempo para os seus doentes".

Todos estes factores levam Pedro Ramos a defender que a digitalização "será uma grande ferramenta".

As comemorações que hoje acontecem surgem no âmbito da temática proposta pela Organização Mundial da Saúde, 'Nosso planeta, nossa saúde'.

Na conferência desta quinta-feira, que decorre no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira, a professora Patty Kostkova veio falar sobre a importância das ferramentas digitais na Saúde Pública e de que forma pode a digitalização facilitar a saúde global da comunidade.

Esta investigadora do Centre for Digital Public Health in Emergencies, do Reino Unido, tem colaborado com a Região na implementação de ferramentas digitais no controlo do mosquito Aedes aegypti.

No âmbito da covid-19, Patty Kostkova tem colaborado com a OMS na definição de estratégias digitais para o combate à pandemia. Trabalhou, também, com alguns organismos do Brasil, no combate ao Zika.