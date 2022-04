Cristina Pedra destaca importância do Balcão do Investidor no apoio aos empresários

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) esteve presente na inauguração, esta tarde, do quinto espaço comercial Nico’s Burguer, desta feita localizado no Centro Comercial Anadia.

Na ocasião, Cristina Pedra aproveitou para destacar o papel do Balcão do Investidor no apoio aos empresários que investem na cidade do Funchal, dando o exemplo deste novo espaço que permitiu a agilização de procedimentos para que a sua abertura acontecesse de forma mais célere.

Com o objectivo de incentivar o investimento, a vice-presidente da CMF lembrou que “todos os empresários ou interessados a desenvolver uma actividade económica , podem neste momento aceder ao balcão do investidor e beneficiar de todos os mecanismos de apoio, inclusive na agilização de licenças, na emissão de segundas vias que outrora demorava tantos meses ou anos a obter, mas que hoje, os serviços estão preparados para dar uma resposta rápida no próprio dia, que dignifique e promova as condições necessárias para o tecido empresarial local”.

A autarca realçou também que o actual executivo tem facilitado todos os procedimentos e mecanismos de apoio a novos investimentos, nomeadamente através do protocolo celebrado com a Secretaria Regional da Economia para a criação da ‘Via Verde’ de apoio rápido aos empresários.

Cristina Pedra garantiu, que “a autarquia olha para os munícipes do Funchal como clientes. Não são os munícipes que servem a câmara, é câmara que existe para servir celeremente e com qualidade os munícipes que nos elegeram”.

A quinta loja da marca do grupo, Nico’s Burguer representou um investimento de 270 mil euros e permitiu a criação de 10 novos postos de trabalho, perfazendo um total de 62 empregos gerados pelo grupo em todos os estabelecimentos.