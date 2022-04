PSD destaca solidariedade dos madeirenses

No âmbito do Roteiro de Solidariedade, promovido pelo Grupo Parlamentar do PSD, decorreu, esta quarta-feira, um encontro dos deputados social-democratas com um grupo informal de voluntários. Na ocasião, Cláudia Perestrelo destacou a solidariedade dos madeirenses, referindo que "os nossos cidadãos demonstram sempre, perante as adversidades, uma cooperação e solidariedade incomparáveis”.

A deputada lembrou o carácter eminentemente solidário dos madeirenses não só nas situações que os afectaram directamente, como foi o caso da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 e os incêndios no Verão de 2016, mas também na mobilização de ajuda para catástrofes mundiais e, agora, na questão do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia, quer através do envio de mantimentos para as vítimas, quer no acolhimento aos refugiados.

A parlamentar eleita pelo PSD salientou que nestes diversos acontecimentos surgiram, inclusivamente, vários grupos informais de voluntários que, de uma forma generosa, ajudam o próximo, sendo “o exemplo do que é uma sociedade resiliente, que reage sempre perante as adversidades e que supera as dificuldades”.

Um destes grupos, com quem os deputados social-democratas tiveram hoje oportunidade de reunir, surgiu durante a pandemia, sendo responsável pela implementação do projecto 'nada' (não ao desperdício alimentar), da Casa do Voluntário, apoiando famílias com géneros alimentícios, através da recolha em hotéis, supermercados, pastelarias e afins e posterior distribuição.

Um apoio que, conforme realçou Cláudia Perestrelo, tem sido fundamental para as famílias que foram afectadas pela crise provocada pela covid-19 e que tem sido possível graças à boa vontade deste conjunto de pessoas que disponibilizam parte do seu tempo para ajudar quem precisa.