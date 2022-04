Testemunhas de Jeová realizam reuniões presenciais este mês de Abril

As Testemunhas de Jeová na Madeira realizam, este mês de Abril, duas reuniões abertas à participação dos interessados, com o objectivo de assinalar a morte de Jesus Cristo, mas também fomentar a esperança e a felicidade.

Nesse sentido as Testemunhas de Jeová convidam todas as pessoas para uma palestra, no próximo domingo, 10 de Abril, com o tema 'Será que ainda existe esperança para o Futuro?'. A palestra terá uma duração de cerca de 30 minutos e "apresentará razões fortes para confiarmos na esperança prometida na Bíblia e que a maior parte das pessoas desconhece", refere esta organização em comunicado.

Este é um dos dois eventos especiais que as Testemunhas de Jeová têm previstos para este mês. O segundo assenta na comemoração anual da morte de Jesus Cristo, que será realizada no dia 15 de Abril (sexta-feira), "no mesmo dia em que ele sacrificou a sua vida há 1989 anos", apontam.

Estas duas reuniões serão realizadas presencialmente nos Salões do Reino, incluindo os que existem na Madeira, e terão transmissão por videoconferência em todas as suas 119.297 congregações em todo o Mundo.

Se desejar saber sobre estes dois eventos em particular, sinta-se à vontade para nos contactar.

Recorde-se que foi no passado fim-de-semana que as Testemunhas de Jeová em Portugal retomaram as suas reuniões presenciais, após dois anos de pandemia.