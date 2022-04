Paróquia de Santa Cecília celebra 'Via Sacra' no dia 15 de Abril

No dia 15 de Abril, sexta-feira, a Paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, vai voltar a realizar a celebração e encenação da Via Sacra de Jesus Cristo.

Com o retomar da quase normalidade das actividades, este momento será “importante e significativo”, não apenas para a comunidade que já o realiza há 28 anos, como também para as restantes comunidades que se deslocam até ao concelho de Câmara de Lobos para vivenciar o momento em que é celebrado o ‘Mistério Pascal de Cristo’, na Semana Santa.

A encenação dos Passos da Paixão de Cristo, que vai contar com cerca de 70 jovens, inicia-se às 9h30, na estrada do Pico da Torre em Câmara de Lobos, e terá os seguintes autos: A entrada de Jesus em Jerusalém; A Última Ceia e o Lava-Pés; A Traição de Judas; A Condenação de Jesus e as suas causas; A Caminhada de Jesus para o Calvário; A Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus; No Sepulcro, a procura de um sentido.