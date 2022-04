PCP propõe a criação da Comissão Regional para comemorar 50 anos da Revolução de Abril

Em nota enviada à comunicação social, o PCP propõe a criação de uma Comissão Regional na Região Autónoma da Madeira para comemorar os 50 anos da Revolução de Abril. A Comissão, indica o partido, "deverá ter por objectivo articular a celebração da memória da resistência e da Revolução com a conquista da democracia e da autonomia".

Estando criada uma Comissão Nacional e uma estrutura de missão, ao nível da República, para promover e organizar as comemorações, na Madeira justifica-se valorizar o projecto autonómico como um dos acontecimentos evocativos da Revolução. É que a Revolução portuguesa de Abril é indissociável da Autonomia. PCP

"Torna-se um imperativo político valorizar, em Abril, a celebração da Revolução e da Autonomia", lê-se na nota assinada pelo coordenador regional do PCP, Edgar Silva. Para tal, o PCP vai avançar com uma proposta legislativa para a criação da Comissão Regional para comemorar, na Madeira e no Porto Santo, os 50 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974.