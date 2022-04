PS diz que "Calado é responsável pela dívida à ARM"

O grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal acusa o presidente da Câmara Municipal, Pedro Calado, de "estar a enganar os funchalenses, desta feita relativamente às contas da autarquia".

Na sequência das notícias que têm sido avançadas, relativamente a uma dívida de 30 milhões de euros (notícia que dez manchete na edição impressa do DIÁRIO de domingo) e sobre um prejuízo financeiro de 41 milhões de euros, os socialistas acusam o executivo camarário de "distorcer e baralhar a realidade propositadamente para induzir os munícipes em erro".

CMF vai apurar "até às últimas consequências" responsabilidades pelo ‘buraco’ de 33 milhões Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal, anunciou, esta tarde, que a autarquia da capital madeirense vai recorrer às instâncias civis, financeiras e judiciais para apurar "até às últimas consequências" as responsabilidades pelo 'buraco' de 33 milhões de euros deixados pela anterior gestão, como o DIÁRIO já tinha anunciado na sua edição de domingo.

Andreia Caetano, porta-voz do PS, diz que o que está em causa "é o contencioso com a Águas e Resíduos da Madeira (ARM), há muito tornado público e do qual o actual edil tinha conhecimento, ou não fosse aquela empresa tutelada pelo Governo Regional do qual o próprio foi vice-presidente".

A dívida é à ARM, que, como todos já sabemos, aumentou os preços de forma unilateral e ilegal, ou seja, de forma ilegítima e não fundamentada. Dívida não reconhecida é muito diferente de dívida ‘dentro de gavetas’, como o PSD bem conhece, enquanto vice-presidente do Governo, Calado tinha perfeito conhecimento da existência destas facturas, porque foi a própria ARM que as emitiu. Andreia Caetano

O PS recorda que, na primeira reunião da Assembleia Municipal do Funchal, o presidente da edilidade disse que ia chegar a acordo com a ARM para pagar tudo e até poupar em juros. Mas “parece que também aí estava a mentir”.

Por outro lado, "se até Dezembro de 2021 era pública a dívida de 30 milhões de euros à ARM e, desde então, existem mais 3 milhões já acumulados pelo executivo de Pedro Calado, isso parece dar a entender que o próprio concorda que não se pague” à referida empresa. Portanto, acrescenta Andreia Caetano, “o buraco de 33 milhões de euros de que fala [Pedro Calado] é uma parte feito por ele próprio”.

Os socialistas acusam o presidente da Câmara de “baralhar tudo propositadamente” e de ter um discurso “errado, incoerente e negligente”.

“Afinal, parece que vai é reconhecer o aumento de preços e fazer aumentar a conta da água dos funchalenses”, denuncia Andreia Caetano, assegurando que o PS irá estar atento e exercerá o seu papel fiscalizador.

Os socialistas afirmam ainda que, “tentando esconder a dívida de 100 milhões de euros que deixou em 2013, Pedro Calado tem vindo a construir uma narrativa completamente ficcional que, daqui a uns dias, culpará os executivos entre 2013 e 2021 de terem usado os “Swaps” que ele usou, levando o município a perder 1 milhão de euros, ou até de terem sido eles a criar a dívida de 100 milhões que ele próprio deixou”.