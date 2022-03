PCP requereu à Assembleia do Funchal a Sessão Solene Evocativa do 25 de Abril

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, deu entrada, ontem a um Requerimento dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, "para que seja realizada a Sessão Solene Evocativa do 48º aniversário da Revolução dos Cravos no dia 25 de Abril de 2022".

Este pedido, de acordo com nota emitida pela CDU surge no seguimento de não existir qualquer indicação sobre a celebração desta cerimónia, que tem ocorrido nos últimos 8 anos, através de Sessão Solene. "Lamentavelmente até ao momento não existe qualquer indicação por parte da Câmara Municipal do Funchal, de comemorar esta data Histórica no nosso Município, quando por todo o País, tantos outros Municípios já iniciaram as celebrações comemorativas dos 50 anos do 25 de Abril", refere nota.

A CDU lembra que "aproxima-se a comemoração do 48.º aniversário da Revolução de Abril, onde a reafirmação das conquistas, direitos e valores do 25 de Abril que a Constituição da República aprovada em 1976 consagrou, devem mobilizar todos nas comemorações populares que, um pouco por todo o País, estão em preparação. As comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril, que se assinalam em 2024, começaram no dia 23 de março, e que prosseguirão até 2026".

Herlanda Amado considera que "todos deveríamos estar envolvidos na comemoração de uma data tão importante para o nosso País e Região, sem esquecer o papel fundamental do Poder Local nestas celebrações e a evocação da memória colectiva das conquistas, direitos e valores conquistados com o 25 de Abril".