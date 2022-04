PS quer Assembleia do Funchal a celebrar o 25 de Abril

O PS entende que a Assembleia Municipal do Funchal deve assinalar o 25 de Abril com uma sessão solene comemorativa. Os socialistas pretendem que na ocasião possam usar da palavra todas as forças políticas representadas, à semelhança do que tem vindo a acontecer todos os anos, desde 2014.

"Por não haver, até ao momento, qualquer comunicação a este respeito, os socialistas desconfiam que não haja intenção por parte deste órgão autárquico em celebrar esta data, razão pela qual enviaram uma comunicação ao presidente da Assembleia a alertar para a importância de realizar a referida sessão solene", indica uma nota à comunicação social.

O Grupo Municipal do PS, através de Andreia Caetano, recorda que ao longo dos últimos 8 anos a Assembleia Municipal tem celebrado e comemorado “esta data tão importante na concretização, em Portugal, da democracia, da autonomia e, em especial, do poder local”.

“Na sessão solene do 25 de Abril, além de participarem pessoas convidadas, todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal têm tido a oportunidade e o direito de usar da palavra, numa sessão de enaltecimento e reflexão dos valores associados à Liberdade”, adianta a socialista.

O PS sublinha que este ano esta celebração é ainda mais premente, tendo em conta que desde o dia 23 de Março Portugal já vive mais tempo em liberdade do que em ditadura.