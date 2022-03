Porto Santo celebra Páscoa com almoço de várias culturas

No próximo dia 16 de Abril terá lugar, na Ilha do Porto Santo, um almoço irá reunir várias culturas à mesa intitulado “Sabores de uma Páscoa em Família”.

O encontro consiste num almoço partilhado entre famílias residentes no Porto Santo e estudantes estrangeiros da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (pólo do Porto Santo) e/ou trabalhadores imigrantes recém-chegados do Hotel Vila Baleira, com o objectivo de promover a diversidade cultural.

As famílias anfitriãs deverão realizar um almoço-convívio, típico da sua cultura, como forma de acolhimento. O encontro deverá, obrigatoriamente, decorrer no espaço da família que acolhe.

As inscrições decorrem entre 24 de Março e 7 de Abril e serão confirmadas até 12 de Abril, por e-mail ou telefone. Para participar as famílias deverão preencher a ficha de inscrição disponível em papel ou online.

A participação está sujeita à confirmação, pois está dependente de haver famílias ou pessoas imigrantes em número suficiente, considerando-se, no caso, das famílias a ordem de inscrição.

Aceda aqui ao regulamento.

“Sabores de uma Páscoa em Família” é inspirado no projeto “Família do Lado” (Next Door Family EU), criado na República Checa, em 2004, que tem vindo a ser promovido, em Portugal, pelo Alto Comissariado para as Migrações.

A iniciativa é dinamizada pela AIDGLOBAL, no âmbito do Plano de Ação “Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir, Transformar” (Programa Cidadãos [email protected] – EEA Grants), em parceria com a Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo, e conta e conta com o apoio do Hotel Vila Baleira Porto Santo e da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.