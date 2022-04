Presidente da Ucrânia por videoconferência no parlamento com oposição do PCP

A porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, contrariou a versão do PAN, adiantando que a proposta de sessão parlamentar por videoconferência com o Presidente da Ucrânia teve hoje a oposição do PCP.

Antes, enquanto ainda decorria a reunião da conferência de líderes, o PAN, em comunicado, reivindicou a autoria da iniciativa de endereçar um convite a Volodymyr Zelenky para discursar perante a Assembleia da República por videoconferência e adiantou que essa sua proposta tinha sido aprovada por unanimidade, o que se revelou falso.

Perante os jornalistas, a porta-voz da conferência de líderes referiu que o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, irá contactar o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para que seja endereçado um convite formal ao Presidente Volodymyr Zelensly para discursar perante o parlamento português.

"A decisão foi tomada por maioria, com a oposição do PCP. A data em que acontecerá essa sessão ficou dependente do convidado", Volodymyr Zelensky, apontou Maria da Luz Rosinha, adiantando que a expectativa é que a intervenção do Presidente ucraniano aconteça na semana entre 18 e 22 deste mês.

Momentos depois, a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, assumiu a responsabilidade pela difusão de informação errada sobre a posição do PCP em relação à sessão de boas-vindas com o Presidente da Ucrânia.

"Para nós, não ficou claro que tivesse havido essa posição [do PCP]. De qualquer das formas foi esclarecida a posição, e a proposta foi aprovada por maioria e não por unanimidade. Evidentemente, lamentamos o lapso na informação que veiculámos em relação à posição do PCP e que foi única e exclusivamente da nossa responsabilidade", declarou Inês de Sousa Real.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, defendeu que é importante que "a casa da democracia portuguesa seja solidária com o povo ucraniano".

"Não há melhor forma de demonstrar essa solidariedade do que com a presença, mesmo que por videoconferência, do presidente Zelensky no parlamento português", sustentou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda.

Pouco depois, o presidente da bancada da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, também se congratulou a iniciativa de se organizar uma sessão com o Presidente da República da Ucrânia.

"Essa iniciativa mereceu o nosso total apoio e concordância. Agora, que se iniciem os procedimentos para que ocorra logo que o Presidente da Ucrânia possa estar connosco em sessão. Temos uma especial ligação com Volodymyr Zelensky, porque o seu partido pertence à nossa família política europeia", acrescentou.