Madeira entre os destinos escolhidos pelos Portugueses para as férias desta Páscoa

A agência de viagens 'on-line' eDreams quis saber quais são os destinos que mais estão a entusiasmar os portugueses nesta Páscoa de 2022.

Segundo os dados recolhidos pela plataforma da empresa, Paris foi o destino mais reservado para passar este período. Entre as restantes cidades preferidas, encontramos Barcelona e Madrid (Espanha), Funchal (Madeira) e Londres (Reino Unido). O estudo aponta também para uma preferência por quase metade dos Portugueses (43%) por viagens de entre três a quatro dias para essa altura.

Já no que diz respeito aos destinos mais pesquisados para férias neste período, Paris volta a destacar-se em primeiro lugar, seguida por Londres, Funchal, Barcelona e Ponta Delgada (Açores).

Os resultados do relatório da eDreams permitem, assim, observar uma clara tendência para escolher cidades europeias próximas para viajar nesta Páscoa, ainda que cidades mais distantes, como Nova Iorque, até figurem nas pesquisas mais frequentes dos Portugueses.

Os dados indicados foram recolhidos na plataforma da eDreams, que analisou os resultados das reservas e das pesquisas de viagens a realizar durante o período da Páscoa, de 8 a 18 de Abril.

Para esta semana, de 5 a 7 de Abril, a eDreams celebra a terceira edição dos 'Prime Days'. A poucos dias da Páscoa, a empresa oferece aos viajantes de última hora a oportunidade única de aproveitar as melhores ofertas para essas datas. Após o sucesso das últimas edições, estarão disponíveis descontos exclusivos e ofertas especiais em colaboração com uma ampla variedade de companhias aéreas de todo o mundo. Os viajantes poderão reservar determinadas rotas aéreas com um desconto de até 60%, conseguir 25% de desconto extra no alojamento (onde já costumam ter um desconto habitual de até 50%) e ainda 40% de desconto no aluguer de viaturas. Estas ofertas estarão disponíveis para qualquer membro do programa Prime, incluindo utilizadores que subscrevam através do teste gratuito oferecido pela empresa, podendo cancelar a assinatura sem custos antes de expirar o período de teste.

A eDreams é uma das maiores agências de viagens online do mundo. Uma verdadeira empresa disruptora no sector das reservas de viagens online desde a sua fundação em 1999, colocando soluções de tecnologia de ponta ao serviço dos viajantes em 40 países de todo o mundo.