‘Estudante Insular’ cresce 120% da Páscoa

A manchete da edição do DIÁRIO deste dia 2 de Abril vai para o crescimento de 120% do ‘Estudante Insular’ no período da Páscoa. Só nos primeiros meses de 2022, este apoio, que garante um tecto máximo no preço das deslocações de quem estuda fora da Região, foi pedido mais de seis mil vezes. Desde o início do programa, há quatro anos, contam-se perto de 60 mil processos.

Também em destaque na edição de hoje surge a ‘Ilha Dourada’ como palco perfeito para a sétima arte. Francisco Manso, realizador da série de ficção ‘Os Abandonados’ elogia o “potencial tremendo” do Porto Santo para produções de cinema.

Foco, ainda, para as mais de 400 empresas que germinaram ao abrigo do Programa de Criação de Empresas e Emprego, lançado há sete anos – só esta semana, dez pessoas que perderam o trabalho criaram o seu próprio negócio e contrataram nove funcionários –; para o gasóleo que bate recorde e já vale tanto como a gasolina; e para o Uruguai, Coreia do Sul e Gana, as selecção que estão “no caminho” de Portugal.

