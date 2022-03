Acto de Consagração da Rússia e da Ucrânia enche Sé do Funchal

Decorre esta tarde, também na Sé do Funchal, o Acto de Consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Celebração que ocorre em simultâneo com a liturgia penitencial na Basílica de São Pedro pelo Papa Francisco, para a qual o Vaticano convidou os bispos e os sacerdotes de todo o mundo a unir-se nesta súplica.

Na Catedral do Funchal, repleta de fiéis, o Acto de Consagração da Rússia e da Ucrânia é presidida pelo bispo D. Nuno Brás.

A Celebração da Penitência, pelo Papa Francisco, foi agendada para as 17 horas na Basílica de São Pedro, decorrendo em simultâneo na Cova da Iria (16h em Portugal continental e Madeira) e no Vaticano, por decisão do Papa Francisco. Em Fátima a celebração é presidida pelo esmoleiro pontifício, o cardeal Konrad Krajewski, enviado do Santo Padre para fazer a Consagração destes dois países em guerra no leste europeu.

A cerimónia na Sé do Funchal começou pelas 16h15, com o Bispo do Funchal a presidir ao terço.