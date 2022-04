ATL de Páscoa vai decorrer no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco acolhe, entre os dias 11 e 13 de Abril, o ATL de Páscoa. Este programa de actividades direccionado para as crianças nas férias da Páscoa contempla uma visita à exposição permanente do museu, um jogo de descoberta e a exploração de várias técnicas de expressão plástica.

O horário de funcionamento é das 9h às 12h30 e destina-se a crianças entre os 6 e os 12 anos, estando limitado à participação de 12 crianças.

As inscrições poderão ser feitas através do email: [email protected] ou do número de telefone 291 211 090.

Programa

11 de abril



09h Receção das crianças

09h15 Visita à exposição permanente do museu

10h00 Jogo da Caça ao Ovo

Jogo da Memória

10h30 - 11h00 Lanche

11h00 Construção de caixa alusiva ao tema da páscoa

Jogo da Meia-Lua

12h30 Encerramento do ATL

12 de abril

09h15 Construção de um coelho usando as técnicas de recorte e colagem

Decorar ovos da páscoa

10h30 - 11h00 Lanche

11h00 Jogo do lencinho

Jogo das cadeiras

12h30 Encerramento do ATL

13 de abril

09h15 Atividade – Criação de gravuras

Conceção de flor em origami

10h30-11h00 Lanche

11h00 Desenho Livre

Jogo do anel

12h30 Encerramento do ATL